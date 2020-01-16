Tokat'ta yalancı baharda ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika
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Tokat'ta yalancı baharda ağaçlar çiçek açtı

6 saat önce

Tokat'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk etkili olurken, henüz kış mevsiminin uğramadığı düşük rakımlı köylerde erik ağaçları çiçeğe durdu.

Tokat'ta yalancı baharda ağaçlar çiçek açtı, System.String[]

Tokat'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk etkili olurken, henüz kış mevsiminin uğramadığı düşük rakımlı köylerde erik ağaçları çiçeğe durdu.


Şeftali, elma, kiraz ve erik üretiminin yoğun olarak yapıldığı tarım kentlerinden birisi olan Tokat, son yılların en kurak kışını geçiriyor. Tokat'ta meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı düşük rakımlı köylerde hava sıcaklıklarının gündüzleri 3 ila 9 derece dolaylarında seyretmesi birçok meyve ağacının çiçeğe durmasına ve yaprak çıkarmasına sebep oldu. Ağaçlar üzerindeki çiçek ve yapraklar ise açtıktan sonra gece sıfırın altına düşen sıcaklıklardan dolayı yanarak döküldü. Tokat'ta il merkezine yaklaşık 15 km uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Köyündeki erik ağaçları, yaşanan yalancı baharla birlikte açtığı çiçeklerini gece soğuklarıyla kaybetti. Köy sakinlerinden 2 çocuk annesi Bilgehan Korkmaz, hava sıcaklıklarının önceki yıllara göre mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini dile getirerek, çiçek açan ağaçların gece soğuklarıyla bu çiçekleri döktüğünü ve yeni sezonda meyve üretiminin az olacağı endişesinde olduklarını söyledi. - TOKAT

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
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