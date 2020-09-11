Tokat'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
İlçe merkezi 100. Yıl Mahallesinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Hacı Yusuf Yurttutar'da bir süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Eve giren polis ekipleri Yurttutar'ın yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen Yurttutar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:27 - Kaynak: AA
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