Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması renkli görüntülerle start aldı - Son Dakika

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

Turhal'a bağlı Şenyurt beldesinde bin 200 metre yükseklikte bulunan Mercimek Tepesi'nde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yamaç paraşütü mesafe yarışmasına 20 ilden 5'i kadın 65 sporcu katıldı. Yarışmanın startını Tokat Valisi Ozan Balcı ile birlikte protokol üyeleri verdi. Kalkış pistinde havalanmaya çalışan pilotlar zor anlar yaşadı. Yarışmacılar rüzgarın yön değiştirmesi ile farklı bir alana geçerek oradan kalkış yaptı.