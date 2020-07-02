Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması renkli görüntülerle start aldı - Son Dakika

Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması renkli görüntülerle start aldı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

Turhal'a bağlı Şenyurt beldesinde bin 200 metre yükseklikte bulunan Mercimek Tepesi'nde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yamaç paraşütü mesafe yarışmasına 20 ilden 5'i kadın 65 sporcu katıldı. Yarışmanın startını Tokat Valisi Ozan Balcı ile birlikte protokol üyeleri verdi. Kalkış pistinde havalanmaya çalışan pilotlar zor anlar yaşadı. Yarışmacılar rüzgarın yön değiştirmesi ile farklı bir alana geçerek oradan kalkış yaptı.

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Turhal Havacılık Kulübü Başkanı ve yarışma organizatörü Mustafa Başdemir, yarışların Mercimek Tepe'de 6 yıldır yapıldığını söyleyerek, "Cross Country yarışlarının 5'incisini yapıyoruz. Mesafe yarışması. Yarışmacılar buradan çıkacaklar en uzak mesafeye gidecekler. Bizim bölgemizin rekoru 180 kilometredir. Bu salgın sürecinde de Türkiye'de ilk uluslararası yarışma. Bu çapta bir yarışma ilk kez burada yapılıyor. Yarışmacılarımızın çoğunluğu milli takım sporcuları. Kazasız belasız yarış diliyoruz. Yarışma 4 gün sürüyor ve 65 katılımcı var" dedi.


Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması renkli görüntülerle start aldı - Son Dakika

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