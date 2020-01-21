Tokat'ta yanan 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor - Son Dakika

Tokat'ta, yangın sonucu kullanılamaz hale gelen 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı esnafı, başka bir yerde yeniden faaliyete geçmek için çalışma yürütüyor.

Yangın sonucu büyük hasar gören çarşıdaki iş yeri sahipleri, yangından geriye kalan kullanabilecekleri malzemeleri toplayarak yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyor.

Tokat Valiliği ve Belediye tarafından oluşturulan komisyon da hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Kentte 35 yıldır yazma baskı işi yapan Hüseyin Yaşın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşıda 5 dükkanı bulunduğunu, 900 bin liranın üzerine maddi kaybı olduğunu söyledi.



Hasar tespit komisyonunun çarşıda toplam 3 milyon 700 bin liralık hasar tespiti yaptığını aktaran Yaşın, "Çok zor durumdayız. Ben bu işi babamdan devraldım. İlkokuldayken bile babamın yanında tezgahın başındaydım. Burada yazma, şal, örtü gibi ürünler yapıyorduk. Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi gönderiyorduk." dedi.

Yaşın, kentte kullanılmayan eski bir fabrika bulunduğunu belirterek, "Yanan Yazmacılar Çarşısı esnafı olarak oraya taşınacağız. İki haftaya tekrar tezgahımızı kurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Manevi değeri olan tahta kalıpların yanması en büyük üzüntümüz"

Çarşı esnafından İbrahim Er de yangının maddi boyutunun yanında manevi zararının da büyük olduğunu vurgulayarak, "Bütün ürünler yandı. Sadece havuzlarda olan malzemeler kaldı. Bazıları da kullanılamayacak durumda." diye konuştu.

İbrahim Er, "Dedelerimizden kalma 150-200 yıllık ahşap yazma kalıplarımız vardı. Yeni kalıplar CNC tezgahlarında yapılıyor ama atalarımızdan kalma manevi değeri olan tahta kalıpların yanması en büyük üzüntümüz. Toparlanmaya, güçlü olmaya çalışıyoruz. Yeni verilecek yerde tekrar üretime başlayacağımız günü bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Tokat'ta yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 20 civarında iş yeri bulunan 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı, 19 Ocak'ta çıkan yangında büyük hasar görmüştü.