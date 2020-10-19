Tokat'ta yanan çocuk parkı tekrar açıldı - Son Dakika

Tokat'ta bir süre önce yanan çocuk park tekrar açıldı.

Tokat Belediyesi tarafından yaklaşık üç ay önce yapımına başlanan ve eylül ayı itibariyle hizmete sunulan 3 bin metrekarelik alanda yer alan Erenler Mahallesi çocuk parkı, 7 Ekim'de henüz belli olmayan nedenle yandı.

Kullanılamaz hale gelen park Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatları ile hızlı bir şekilde yapılarak yeniden çocukların ve mahalle halkının hizmetine sunuldu.

Çocukların istek ve taleplerinin her şeyin önünde olduğunu belirten Eroğlu, "Çocuklarımız için varız, onlar üzülmesinler, eskisinden daha güzel bir parkı hızlıca yeniden yaparak çocuklarımıza kazandırdık. Çocuklarımızın yüzünde oluşturacağımız gülümseme, sevinçlerin en güzelidir. Bizler de bunu yapmaya çalıştık ve bu parkımızı çocuklarımıza emanet ediyoruz. Onlar artık sahip çıkacaklar ve onlara güveniyoruz." dedi.