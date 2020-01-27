Tokat'ta yangında zarar gören Yazmacılar Hanı için yardım kampanyası - Son Dakika

TOKAT'ta, sivil toplum örgütleri, yangında hasar gören Yazmacılar Hanı'nda mağdur olan esnaf için yardım kampanyası başlattı.

Yeniyurt Mahallesi'nde bulunan ve 600 yıllık gelenek el baskısı yazmaların üretildiği 2 katlı Yazmacılar Hanı, 19 Ocak'ta sabah saatlerinde sobadan çıkan yangınla kül oldu. 21 esnafın bulunduğu, tamamen kullanılmaz hale gelen handa zarar tespiti yapıldı. Malzemeleri zarar gören esnafın zararını gidermek için Tokat Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi öncülüğünde, Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Valilik tarafından yardım amaçlı banka hesap numarası açıldı. Tokat Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, Tokat Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ve Yazmacılar Hanı Derneği üyeleri basın toplantısı ile yardım kampanyasını duyurdu.

Elazığ 'da yaşanan deprem sonrasında sergilenen yardımseverliğin örnek olduğunu belirten Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan , "Esnafımız önemli ölçüde mal kaybına uğradı. Kalıplar, malzemeler yandı. Elbette bizim milletimiz tutkun, hamiyetperver, devletimiz güçlü. Hemen tüm yetkililerimiz zarar gören esnafımızın yanında olduğunu gösterdi. Biz de bu noktada destek amaçlı bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Sayın Valimizle görüştük, gerekli yasal alt yapıyı ve izni aldık. Yazmacılar Hanı'ndaki dükkanlar yeniden çalışır hale getirilecek. Kampanya 1 ay sürecek" dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ise Böyle bir olaya kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, "Gerek şehir içinden gerekse il dışından arayan yardım etmek isteyen birçok kişinin yardım edebilmesi amacıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. Başlatılan yardım kampanyası esnafın yaralarını sarma anlamında önemli" diye konuştu.

Yazmacılar Hanı'nın küllerinden yeniden doğacağını ifade eden Tokat Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Fehmi Çankaya ise "İnşallah Yazmacılar Hanı küllerinden yeniden doğacak ve eskisinden daha iyi şartlar olacak" dedi.

Yazmacılar Dernek Başkan Yardımcısı Yunis Gökyıldız ise gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür etti.