Tokat'ta yapımı tamamlanan mahalle yüzme havuzu belediye tahsis edildi - Son Dakika
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Tokat'ta yapımı tamamlanan mahalle yüzme havuzu belediye tahsis edildi

28.02.2022 15:13
Tokat'ta yapımı tamamlanan mahalle yüzme havuzu belediye tahsis edildi

Tokat'ta yapımı tamamlanan yarı olimpik havuz belediyeye tahsis edildi.

Tokat'ta yapımı tamamlanan yarı olimpik havuz belediyeye tahsis edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tokat Belediyesi arasında gençlere yönelik iki ayrı protokol imzalandı. Protokol ile Güneşli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yarı olimpik havuz Tokat Belediyesine tahsis edildi.

Havuzun mahalleye hayırlı olmasını dileyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şunları ifade etti:

"Bugün iki güzel imzayı attık, gençliğimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gençlerimiz bizim yarınlarımız, başımızın üstünde tuttuğumuz kıymetlilerimizdir. Hepimiz belirli bir dönem genç olduk. Gençler enerji dolu, hayat doludur. Gençlerimizin enerjisini kendi enerjimize katabilirsek çok daha başarılı olabiliriz. Her daim gençlerimizi önemsiyoruz. Biz de kendimizi gençliğin abisi olarak nitelendiriyoruz. Bu bizim için gururdur. Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerle ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor, Tokat'ta da bunun yansımasını gördük. Gençlerimize yönelik çok güzel faaliyetler yapmaya devam ediyorlar. Tokatlı gençlerimiz çok ciddi başarılar elde ettiler. KYK'larda kalan kardeşlerimizin rahatlıkla yaşamaları, onların sohbetleri bizi mutlu ediyor. Yapılan işlerin güzelliğini bir kez daha görüyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da Belediye ile Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik çalışmaları gönüllü faaliyetleri kapsamında ortak bir protokol imzaladıklarını belirterek, gençlik çalışmaları için bakanlığın tüm tesislerinde, gençlik merkezlerinde birlikte programlar yapılacağını, ortak kullanılacağını kaydetti.

YORUMLAR
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Yenişehir'e kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılacak Yenişehir'e kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılacak Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak

Tokat Belediyesi, Güneşli, gençlik, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta yapımı tamamlanan mahalle yüzme havuzu belediye tahsis edildi - Son Dakika


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