Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi

02.05.2022 11:17
Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi

TOKAT'ta yaralı halde bir kafenin bahçesinde bulunan küçük balaban kuşu, Tokat Doğal Yaşam Parkı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

TOKAT'ta yaralı halde bir kafenin bahçesinde bulunan küçük balaban kuşu, Tokat Doğal Yaşam Parkı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak kenarında kafe işletmecisi Ahmet Dal (35) kafe bahçesinde sağ ayağından yaralı ve uçamayan bir kuş fark etti. Hayvanı korumaya alan Dal, balaban kuşu olduğunu öğrendi. Dal, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Polis ekipleri tarafından alınan yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Ahmet Dal, "Sabah iş yerine geldiğimde kapının önünde gördüm. Tutmaya çalıştım, ısırmaya çalıştı. Değişik bir kuş olduğunu görünce ilk başta heyecanlandım. Ayağından yaralı olduğunu fark ettim. Uçamıyordu, yavru bir kuşa benziyor. İnşallah sağlığına kavuşarak doğaya tekrar salınır" dedi.


Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi
Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi
Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi
Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi
Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi
YORUMLAR
500
Tokat kebabına yörenin sebzesi lezzet katıyor Tokat kebabına yörenin sebzesi lezzet katıyor Son dakika kültür sanat: Tokat'ta tarihi sokak turizme kazandırıldı Son dakika kültür sanat: Tokat'ta tarihi sokak turizme kazandırıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Milli Parklar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
10:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:57 Masumlar Apartmanı'nda sona doğru: Aile babasını mı kaybediyor?
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
09:53 Bu sefer beğendiler! Gülşen'in uzun etekli lacivert kıyafeti hayranlarından tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 11:29:42. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement