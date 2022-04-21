Tokat'ta yaşayan yabancılara "Sosyal uyum ve yaşam" eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Tokat'ta yaşayan yabancılara "Sosyal uyum ve yaşam" eğitimi veriliyor

21.04.2022 11:15
Tokat'ta yaşayan yabancılara "Sosyal uyum ve yaşam" eğitimi veriliyor

Tokat'ta yaşayan yabancılara, "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı" kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

Tokat'ta yaşayan yabancılara, "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı" kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler başta olmak üzere Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip tüm yetişkin yabancıların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumunun kolaylaştırılması amacıyla "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı" hayata geçirildi.

Bu kapsamda Tokat'ta bulunan yabancılara halk eğitim merkezi görevlilerince eğitim veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, yabancıların Türkiye'ye uyumunun güçlendirilmesiyle daha nitelikli yaşamaları ve tüm imkanlardan faydalanmaları amacıyla Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı'nın hayata geçirildiğini söyledi.

Bu kapsamda Tokat'ta misafir edilen tüm yabancılara 8 saatlik eğitim verileceğini belirten Ağar, "İlk eğitimimiz merkez ile Yeşilyurt ilçesinde başladı. Yıl içinde ilimizdeki 2 bin 500 göçmenimize bu eğitimi vermek istiyoruz." dedi.

Eğitimde genel ahlak kuralları, Türk toplumunun yapısı, değerleri, beklentileri gibi konularda bilgi verileceğini anlatan Ağar, "Türk toplumunun değerleri ve kültürü tanıtılmış olacak. Eş zamanlı olarak da Türkiye'deki göçmenlerimizin hakları ve yükümlülükleri noktasında bilgilendirme yapılmış oluyor. Göçmenlerimiz hangi haklardan faydalanabiliyor, biz onlara hangi imkanları sunabiliyoruz konuları da eğitimin içeriğini oluşturuyor." diye konuştu.

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Horasan da ilçelerinde bulunan 30 yabancı aileye eğitim vereceklerini dile getirerek, "Kursiyerlerimize dilekçe yazma, Medeni Kanun, eğitim, sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda hangi yolları takip edecekleriyle ilgili kısa ve yararlı bilgiler vermekteyiz. Haftada 2 gün 8 saatlik eğitim oldu. Şu ana kadar 74 kişiye eğitim verdik." diye konuştu.

Eğitime katılanlardan Türkmen Abdulselam Gül ise eğitimin oldukça faydalı olduğunu ifade etti.

Türkmen Abdülhamit Haşimi de eğitimden memnun olduklarını vurgulayarak, "Her konuda iyi oldu. Bilgimizi yükseltti. Çok iyi oldu bizim için." değerlendirmesinde bulundu.

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milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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