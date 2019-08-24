Tokat'ta yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor
13 dakika önce
TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde pazartesi günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cuma Şahin (86) için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:27 Kaynak: DHA
TOKAT'ın Başçiftlik
ilçesinde pazartesi günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cuma Şahin
(86) için AFAD
ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Başçiftlik'e bağlı Erikbelen köyünde yalnız yaşayan Cuma Şahin, 19 Ağustos Pazartesi günü evinden ayrıldı ve geri dönmedi. Bir süre sonra durumu fark eden Şahin'in akrabaları, meraklanarak jandarmaya ihbarda bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri Şahin'in bulunması için köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar Şahin'e ait bir ize rastlanmadı. Bölgede arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.
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