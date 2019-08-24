Son Dakika Haberleri: Tokat'ta yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor
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Tokat'ta yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

13 dakika önce

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde pazartesi günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cuma Şahin (86) için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Tokat'ta yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor, System.String[]
TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde pazartesi günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cuma Şahin (86) için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Başçiftlik'e bağlı Erikbelen köyünde yalnız yaşayan Cuma Şahin, 19 Ağustos Pazartesi günü evinden ayrıldı ve geri dönmedi. Bir süre sonra durumu fark eden Şahin'in akrabaları, meraklanarak jandarmaya ihbarda bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri Şahin'in bulunması için köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar Şahin'e ait bir ize rastlanmadı. Bölgede arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.


Cuma Şahin, Başçiftlik, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:27 Kaynak: DHA
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