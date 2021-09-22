Tokat'ta yaşlı kadın ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 81 yaşındaki kadın ormanlık alanda ölü bulundu.
Karagözgöllüalan köyünde tek başına yaşayan Selvi Göğüçam'ın, Yataklar mevkisindeki ormanlık alanda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan muayenede, Göğüçam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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