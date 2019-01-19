Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Yaşlılar, İlk Kez Sinemayla Buluştu

Tokat'ta Yaşlılar, İlk Kez Sinemayla Buluştu

1 saat önce

Tokat'ta yaşlılar, ilk kez sinemayla buluştuTokat'ta bir grup gönüllü, yaş ortalaması 60 olan 25 kişiyi ilk defa sinemayla buluşturdu.

Tokat'ta yaşlılar, ilk kez sinemayla buluştu

Tokat'ta bir grup gönüllü, yaş ortalaması 60 olan 25 kişiyi ilk defa sinemayla buluşturdu. 50 yıl sonra ikinci kez sinemaya gelen Duran Öztoprak ise "Uzun bir zaman gidemedik. Günah derlerdi. Bir çok şeye karşı çıkarlardı" dedi. Tokat'ta bir grup gönüllü, daha önce hiç sinemaya gitmeyen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde yaşayan yaş ortalaması 60 olan 25 kişiyi beyaz perde ile buluşturdu. Sinemada film öncesi patlamış mısır ve içecek ikramı yapılan kişiler,yönetmenliği Ahmet Katkısız'ın yaptığı 'Şampiyon' adlı Türk filmini izledi. 50 yıl sonra ikinci kez sinemaya geldiğini söyleyen, Duran Öztoprak (75) "İlk izlediğim sinema filminin içeriği Kore savaşıydı. Gittik, gördük halk olarak. Ondan sonrada köy yerinde hayvanlarla uğraşıyorduk, şehirle irtibatımız kesildi. Uzun bir zaman gidemedik. Günah derlerdi. Bir çok şeye karşı çıkarlardı. Türkiye'nin genelinde karşı çıkılıyordu. Hocalar günah diyorlardı. O dönem öyleydi haklılardı. Ahlak bozcu görülüyordu sinemaları o zaman" dedi.

İlk defa sinemaya geldiğini ifade eden Fatma Öz (56) "Çok mutluyum, ilk defa sinemaya geldim. Bizim zamanlarımızda imkanlar bu kadar yoktu" diye konuştu.

Kendilerini Gönüllü İyilik Elçileri olarak nitelendiren ve ilk etkinliklerini yaptıklarını söyleyen Fatma Esin Tuna ise, "Bu oluşumu 2019'da kurduk. Bir grup olarak faaliyet göstereceğiz. Amacımız maddi değil, manevi dokunuşlarla mutluluklar vermek. Bugün de daha önce hayatında hiç film izlememiş, ya da eski teknoloji ile sinema izlemiş olan yaşlı insanlarımıza bugünkü teknoloji ile sinema mutluluğunu yaşatmak istedik. Hepsi çok heyecanlı bir şekilde izliyorlar" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:27 Kaynak: DHA

Almus, Tokat, Güncel
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