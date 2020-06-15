Tokat'ta yaya çizgisi yenileme çalışması yapıldı - Son Dakika

Tokat Belediyesi ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yaya çizgisi yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatlarıyla şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesinde ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesinde büyük önem arz eden yaya geçitleri yenilenerek görünür hale getirildi.

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik servisince yapılan çalışmaların şehrin çeşitli bölgelerinde devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Yayaların ve sürücülerin daha düzenli ve güvenli bir trafik akışı içinde olmaları için yaya geçidi çizgileri çok önemli. Sevgide özgür, saygıda mecburuz." dedi.