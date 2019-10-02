İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" projesi kapsamında Tokat'ta trafik polisleri ve öğrenciler, yaya geçidinde nöbet tuttu.

Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki yaya geçitlerinde 2 saat nöbet tutan trafik polisleri ve öğrenciler, vatandaşlara ve sürücülere, yaya güvenliği konusunda bilgi verdi.

Etkinliği katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, basın mensuplarına, İçişleri Bakanlığının tüm Türkiye'de "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla başlattığı etkinliği Tokat'ta da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amacın vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Balcı, vatandaşların yaya geçitlerini düzenli ve güvenli kullanmalarını sağlamak, ayrıca trafik kurallarına uyma konusunda duyarlılık oluşturmak istediklerini aktardı.

Balcı, Tokat'ta trafik kurallarına uyma konusunda yüksek oranda bilinç oluştuğunu vurgulayarak, "Geçen yılla karşılaştırdığımız zaman yüzde 31 oranında ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları azalmıştır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz trafik kurallarına uymalarıdır. Özellikle yaya geçitlerini düzenli ve güvenli bir şekilde kullanmalarıdır." dedi.

Etkinliğe Vali Balcı'nın yanı sıra Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.