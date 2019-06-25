Tokat'ta yaya geçitlerine görsel uyarı
2 saat önce
Tokat Belediyesi ekiplerince yaya geçitlerine yazı ve logo uyarıları çiziliyor.
Tokat Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:03 Kaynak: AA
ekiplerince yaya geçitlerine yazı ve logo uyarıları çiziliyor.
2019 yılının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı
tarafından "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesinin ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
'nun Zabıta Müdürlüğü
ekiplerine verdiği talimatla yaya geçitlerine yazı ve logo uyarıları çiziliyor.
Öncelikle okulların bulunduğu cadde ve sokaklar olmak üzere Gaziosmanpaşa
Bulvarı'ndaki yaya geçitlerine uyarı yazısı ve logo çizildiğini belirten Başkan Eroğlu, "Trafikte geçiş üstünlüğü yayalarındır. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından milli bir seferberlik başlatılmıştır. Tokat Belediyesi olarak bizler de bu kampanyaya en iyi şekilde destek olmak amacıyla şehrimizdeki ve özellikle okul çevresindeki yaya geçitlerine bu tür uyarı yazımızı çiziyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan bu çalışmamız vatandaşlarımız tarafından da takdirle karşılanıyor. Trafikte öncelik yayalarda ve bunun için gerekli her türlü eğitime, projeye ve birlikte çalışmaya Tokat Belediyesi olarak destek olacağız." açıklamasında bulundu.
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