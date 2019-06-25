Son Dakika Haberleri: Tokat'ta yaya geçitlerine görsel uyarı
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Tokat'ta yaya geçitlerine görsel uyarı

2 saat önce

Tokat Belediyesi ekiplerince yaya geçitlerine yazı ve logo uyarıları çiziliyor.

Tokat'ta yaya geçitlerine görsel uyarı, System.String[]
Tokat Belediyesi ekiplerince yaya geçitlerine yazı ve logo uyarıları çiziliyor.
2019 yılının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesinin ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun Zabıta Müdürlüğü ekiplerine verdiği talimatla yaya geçitlerine yazı ve logo uyarıları çiziliyor.
Öncelikle okulların bulunduğu cadde ve sokaklar olmak üzere Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki yaya geçitlerine uyarı yazısı ve logo çizildiğini belirten Başkan Eroğlu, "Trafikte geçiş üstünlüğü yayalarındır. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından milli bir seferberlik başlatılmıştır. Tokat Belediyesi olarak bizler de bu kampanyaya en iyi şekilde destek olmak amacıyla şehrimizdeki ve özellikle okul çevresindeki yaya geçitlerine bu tür uyarı yazımızı çiziyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan bu çalışmamız vatandaşlarımız tarafından da takdirle karşılanıyor. Trafikte öncelik yayalarda ve bunun için gerekli her türlü eğitime, projeye ve birlikte çalışmaya Tokat Belediyesi olarak destek olacağız." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:03 Kaynak: AA
Zabıta Müdürlüğü, Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel
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