Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
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Tokat'ta 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

1 saat önce

Tokat'ta 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliğiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi kapsamında Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz sloganıyla tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da etkinlik düzenlendi.

Tokat'ta 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi kapsamında Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz sloganıyla tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da etkinlik düzenlendi.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen etkinliğe, Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras ve engelli üyeler de destek verdi.

Uygulamanın Türkiye'de başlatılan güzel bir proje olduğunu söyleyen Tokat Valisi Ozan Balcı, İçişleri Bakanlığımız 'Yaya güvenliğinin nöbetçiyiz' projesi başlattı. Biz de Tokat'ta trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyerek, uygulamayı başlatmış durumdayız. Amacımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Trafik kurallarına uymalarını sağlamak. Yaya geçitlerini düzenli olarak kullanmalarını desteklemek. Yapılan uygulamalar sayesinde Tokat'ta ölümlü trafik kazaları da azaldı dedi.

Öğrenci ve vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Tokat'ta 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

Cumhuriyet Meydanı, Balcı, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:58 Kaynak: DHA
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