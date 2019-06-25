Son Dakika Haberleri: Tokat'ta yaya öncelikli trafik düzenlemesi
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Tokat'ta yaya öncelikli trafik düzenlemesi

1 saat önce

Tokat Belediyesi Zabıta trafik ekipleri tarafından "Önce Yaya" şablonu boyanarak çalışma yapıldı.

Tokat'ta yaya öncelikli trafik düzenlemesi, System.String[]
Tokat Belediyesi Zabıta trafik ekipleri tarafından "Önce Yaya" şablonu boyanarak çalışma yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesinin ardından Tokat'ta, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun Zabıta Müdürlüğü ekiplerine verdiği talimatla yaya geçitlerine yazı ve logo uyarıları uygulanmaya devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, öncelikle okulların bulunduğu cadde ve sokaklar olmak üzere Gaziosmanpaşa Bulvarındaki yaya geçitlerine uyarı yazısı ve logo çizildiğini kaydetti. Trafikte geçiş üstünlüğünün yayaların olduğuna vurgu yapan Başkan Eroğlu, "Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından milli bir seferberlik başlatılmıştır. Tokat Belediyesi olarak bizler de bu kampanyaya en iyi şekilde destek olmak amacıyla şehrimizdeki ve özellikle okul çevresindeki yaya geçitlerine bu tür uyarı yazımızı çiziyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan bu çalışmamız vatandaşlarımız tarafından da takdirle karşılanıyor. Trafikte öncelik yayalarda ve bunun için gerekli her türlü eğitime, projeye ve birlikte çalışmaya Tokat Belediyesi olarak destek olacağız" dedi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
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