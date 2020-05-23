Tokat'ta yaylalar beyaza büründü - Son Dakika

Tokat'ta yaylalar beyaza büründü

Tokat'ta hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü yaylalara kar yağdı.

Tokat'ta hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü yaylalara kar yağdı.

Tokat'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları aniden düştü. Kent merkezinde aralıklarla yağmur yağış görülürken, yüksek kesimler beyaza büründü. Reşadiye, Erbaa, Almus ilçelerinde yaylalara kar yağdı. Güne kar sürprizi ile uyananlar Mayıs ayında yağan karı görüntüledi. Karla kaplı yaylalarda otlayan koyunlar eşsiz doğa manzarası ile birlikte ilginç görüntüler oluşturdu. Tokat- Sivas kara yolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde de sis ve kar yağışı etili oldu. - TOKAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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