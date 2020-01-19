Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın (1) - Son Dakika

Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın (1)
1 saat önce
TOKAT'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:34 Kaynak: DHA
TOKAT'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı. İçeride yanıcı ve patlayıcı maddeler olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu yangına müdahale sürüyor.
Son Dakika ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı