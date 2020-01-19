Tokat'ta yazmacılar hanı'nda yangın - Son Dakika
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Tokat'ta yazmacılar hanı'nda yangın

6 saat önce

Tokat'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı.

Tokat'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı. İçeride yanıcı ve patlayıcı maddeler olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu yangına müdahale sürüyor.

TOKAT DHA

Tokat'ta yazmacılar hanı'nda yangın

İtfaiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:18 Kaynak: DHA
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