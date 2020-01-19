Tokat'ta yazmacılar hanı'nda yangın - Son Dakika

Tokat'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı. İçeride yanıcı ve patlayıcı maddeler olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu yangına müdahale sürüyor.

TOKAT DHA