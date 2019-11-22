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Tokat'ta yedek astsubaylar yemin etti

6 saat önce

Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan yedek astsubaylar için yemin töreni düzenlendi.

Tokat'ta yedek astsubaylar yemin etti, System.String[]

Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan yedek astsubaylar için yemin töreni düzenlendi.


Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, kutsal vatan hizmeti için cennet yurdun dört bir yanından birliğe katılan gençlerin ant içme törenine gururla şahitlik ettiklerini söyledi.


Konuşmanın ardından acemi birliğinde eğitimini tamamlayan bin 620 yedek astsubay yemin etti.

Törene Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Özmerdan, Tokat Baro Başkanı Melih Yardımcısı protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldı.

Piyade, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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