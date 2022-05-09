Tokat'ta yeni aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta yeni aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralandı

09.05.2022 21:51
Tokat'ta yeni aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralandı

Tokat'ta yeni satın aldıkları otomobille kaza yapan baba ile oğlu yaralandı.

Tokat'ta yeni satın aldıkları otomobille kaza yapan baba ile oğlu yaralandı.

Hacı İsmail Aktaş idaresindeki 58 ADL 406 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu İhsaniye köyü mevkisinde yoldan çıkarak soldaki tarlada yaklaşık 50 metre sürüklendi ve ağaca çarpıp durdu.

Kazada yaralanan sürücü ile babası Adem Aktaş, ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Baba ve oğlunun kaza yaptıkları otomobili bugün satın aldıkları öğrenildi.

Tokat'ta yeni aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralandı
Tokat'ta yeni aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralandı
Tokat'ta yeni aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralandı

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Sivas, Tokat, Baba, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta yeni aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta yeni aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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