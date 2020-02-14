Tokat'ta yeni sanayi sitesi 2020 yatırım planına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta yeni sanayi sitesi 2020 yatırım planına alındı - Son Dakika

Tokat'ta yeni sanayi sitesi 2020 yatırım planına alındı

6 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediyede çalışanı işçilerle bir araya geldiği toplantıda, Yeni Sanayi Sitesi'nin resmi gazetede yayınlanan ilan ile birlikte 2020 yılı yatırım planına alındığını söyledi.

Tokat'ta yeni sanayi sitesi 2020 yatırım planına alındı, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediyede çalışanı işçilerle bir araya geldiği toplantıda, Yeni Sanayi Sitesi'nin resmi gazetede yayınlanan ilan ile birlikte 2020 yılı yatırım planına alındığını söyledi.


Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye işçileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2020 yılında yapılacak çalışmalara değindi. Başkan Eroğlu, "2020 Yılı acı olayların üst üste geldiği bir yıl oldu. Milletimizin yardımları destekleri ile birçok olayın üstesinden geldik. Yaraların sarılması için milletimiz büyük bir fedakarlık gösterdi. Tokat'ta 12 tır malzeme yardımı gönderdik. Orada ne ihtiyaç var ise gönderildi ve Tokat Dar-un Nasır olarak gereğini yaptı. 2020 yılı inşallah en güzel şekliyle devam edecektir, belediye olarak da bizim için çok önemli bir yıl olacak ve projelerimiz için yansıması olacak. Yeni Sanayi Sitemizin de yapımıyla ilgili dün itibariyle Resmi Gazetede ilan yayınlandı" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
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