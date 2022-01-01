Tokat'ta yeni yıl kutlamaları - Son Dakika

Tokat'ta vatandaşlar yeni yılı coşku içinde karşıladı.
Kent genelindeki otel, cafeler ve eğlence mekanlarında vatandaşlar yeni yılın coşkusunu yaşadı.
Yeni yılın ilk dakikalarında bazı vatandaşların çalıştıkları görüldü.
Polis ekipleri kent genelinde trafik uygulaması yaptı.
Uygulamada polis ekipleri, alkollü araç kullanan bazı sürücülere ceza yazdı. Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yapan trafik ekipleri, aracının muayenesi geçen sürücüye 888 lira trafik cezası uyguladı.
Kaynak: AA
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