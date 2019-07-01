Son Dakika Haberleri: Tokat'ta yılanların dansı görüntülendi
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Tokat'ta yılanların dansı görüntülendi

2 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yılanların çiftleşme dansı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yılanların çiftleşme dansı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Erbaa ilçesine bağlı Osmanköy yolu üzerinde boyu yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 2 yılanın birbirine dolanarak dans ettiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yılanların dansını bir yandan izleyen bir yandan da cep telefonlarıyla video çeken vatandaşlar yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi. Bir müddet danslarına devam eden yılanlar otların arasına girerek gözlerden kayboldu. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:51 Kaynak: İHA
Erbaa, Tokat, Güncel
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