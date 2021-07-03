TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI - Son Dakika

Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke beldesinde bulunan Karaöğnek Camisi'nin minaresine akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte minarenin külah kısmı yanmaya başladı. Olayı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın söndürülürken, minarenin külahında hasar oluştu. Minaredeki yangın anı çevredekilerce cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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