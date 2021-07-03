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TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI - Son Dakika

TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI

03.07.2021 18:58

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Karaöğnek Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Karaöğnek Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle minarenin külah kısmı alev aldı.

Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke beldesinde bulunan Karaöğnek Camisi'nin minaresine akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte minarenin külah kısmı yanmaya başladı. Olayı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın söndürülürken, minarenin külahında hasar oluştu. Minaredeki yangın anı çevredekilerce cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI
TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI
TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI
TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Reşadiye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT'TA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ ALEV ALDI - Son Dakika


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