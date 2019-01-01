Tokat'ta Yılın İlk Bebeği Doğdu
1 saat önce
Tokat Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine "İnci" ismi verildi.
Tokat Devlet Hastanesi
'nde yeni yılın ilk bebeğine "İnci" ismi verildi.
Hastaneye gelen Derya Şahin
'in yeni yılın ilk dakikalarında sezaryen doğumla bir kız çocuğu oldu.
İnci ismi verilen bebeğin 3 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği belirtildi.
Baba Tuğrul Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir günde dünyaya geldiği için mutluyum. Vatana millete hayırlı evlat olur inşallah." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:32 Kaynak: AA
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