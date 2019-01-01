Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Yılın İlk Bebeği Doğdu

Tokat'ta Yılın İlk Bebeği Doğdu

1 saat önce

Tokat Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine "İnci" ismi verildi.

Tokat'ta Yılın İlk Bebeği Doğdu, System.String[]
Tokat Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine "İnci" ismi verildi.

Hastaneye gelen Derya Şahin'in yeni yılın ilk dakikalarında sezaryen doğumla bir kız çocuğu oldu.

İnci ismi verilen bebeğin 3 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği belirtildi.

Baba Tuğrul Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir günde dünyaya geldiği için mutluyum. Vatana millete hayırlı evlat olur inşallah." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:32 Kaynak: AA

Derya Şahin, Devlet Hastanesi, Tokat, Güncel
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