Tokat'ta yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan hamile kedi ölü bulundu - Son Dakika

Tokat'ta yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan hamile kedi ölü bulundu

TOKAT'ta sokak ortasında yırtıcı hayvan saldırısı sonucu öldürülmüş hamile bir kedi bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesi Müftü Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir kedi karnı yarılmış halde ölü bulundu. Hamile olduğu belirlenen kedinin ölen iki yavrusunun da karnından çıkartıldığı anlar cep telefonun görüntülerine yansıdı. Gece saatlerinde sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrasında Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çekilen görüntülerden olay yerini tespit eden polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. İsmin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş tarafından sabah işe giderken çekilen görüntüler üzerine yapılan araştırmada hamile kedinin yırtıcı bir hayvan tarafından parçalandığı tespit edildi.

'YABANİ HAYVAN YA DA SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRMIŞ'

Sosyal medyadaki görüntüleri inceleyen veteriner hekim Mustafa Dülek, "Bu bir sokak kedisine benziyor. Yaklaşık 50 günlük gebe olduğunu düşünüyoruz. Görüntülerden bir yabani hayvanın ya da sokak köpeklerinin saldırısına uğramış olduğunu düşünüyorum. Genel durum itibariyle istemediğimiz süreçler ama ne yazık ki doğanın kanunun böyle olduğunu düşünüyoruz" dedi.