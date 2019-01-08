Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Yoğun Kar Şehri Beyaza Bürüdü

Tokat'ta Yoğun Kar Şehri Beyaza Bürüdü

1 saat önce

Tokat'ta yoğun kar şehri beyaza bürüdüTOKAT - Tokat'ta yoğun kar yağışına yakalanan yayalar kısa sürede beyaza büründü.

Tokat'ta yoğun kar şehri beyaza bürüdü

TOKAT - Tokat'ta yoğun kar yağışına yakalanan yayalar kısa sürede beyaza büründü.
Tokat'ta öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı kenti beyaz örtü ile kapladı. Yoğun kar yağışı altına yürümeye çalışan vatandaşlar kısa sürede adeta kardan adama döndü. Meteorolojik verilere göre eksi 6 dereceye düşen hava sıcaklıklarında buzlanan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Şehirlerarası yollarda ise yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşanırken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolları ve belediye ekipleri trafiğin ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Son birkaç yılın ardından şehir merkezinde yoğun kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar ise yaşadıkları sevinci dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Tokat, Kar, Genel
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