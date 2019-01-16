Tokat'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçlar Bekletiliyor
46 dakika önce
Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyorTOKAT - Tokat il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmiyor.
Tokat
'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor
TOKAT - Tokat il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmiyor.
Tokat'ta gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tokat- Sivas
Karayolunda uygulama yapan bölge trafik ekipleri kar lastiği kontrolü yaparak, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulması yönünde sürücüleri uyardı Tokat-Sivas karayolu, Tokat- Niksar
karayolu ile Zile- Çekerek
karayolunda trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Tokat şehir çıkışında ağır tonajlı araçlar bir benzin istasyonu parkında bekletiliyor. Karayolları ekipleri ise aralıksız çalışmalarını sürdürürken, tipi ve sürgün nedeni ile Yatmış bölgesinde ekiplerin çalışmaları yetersiz kalıyor. Tokat-Niksar Karayolu ile Çamlıbel
bölgesinde kalan araçlara ise ekipler müdahale etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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