Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçlar Bekletiliyor

Tokat'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçlar Bekletiliyor

46 dakika önce

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyorTOKAT - Tokat il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmiyor.

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor

TOKAT - Tokat il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmiyor.
Tokat'ta gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tokat- Sivas Karayolunda uygulama yapan bölge trafik ekipleri kar lastiği kontrolü yaparak, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulması yönünde sürücüleri uyardı Tokat-Sivas karayolu, Tokat- Niksar karayolu ile Zile- Çekerek karayolunda trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Tokat şehir çıkışında ağır tonajlı araçlar bir benzin istasyonu parkında bekletiliyor. Karayolları ekipleri ise aralıksız çalışmalarını sürdürürken, tipi ve sürgün nedeni ile Yatmış bölgesinde ekiplerin çalışmaları yetersiz kalıyor. Tokat-Niksar Karayolu ile Çamlıbel bölgesinde kalan araçlara ise ekipler müdahale etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Niksar, Sabah, Kar, Tokat, Genel
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