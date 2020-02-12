Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika

Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

6 saat önce

Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tokat'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu, System.String[]

Tokat- Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.


Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı bazı araçların yolda kalması sonucu trafik ekipleri önlem aldı. Tokat girişi Geyraz mevki ile Çamlıbel beldesi ile Yıldızeli'nde uygulama yapan trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Çamlıbel beldesi ile Sivas il sınırı arasında kalan yolda çürümüş kar sürücülere zor anlar yaşattı. Ekiplerin yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman yetersiz kaldığı bölgede çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kaldı. Bozulan araçların imdadına çekiciler yetişti.


Buzlanan yolda kayan tır yoldan çıktı


Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Çıkrık köyü yakınlarında da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bir yem yüklü tır kayarak yoldan çıktı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında aracın kurtarılması için ekipler çalışma başlattı Tokat- Niksar karayolu ile Karadeniz'e bağlantı yolu üzerinde bulunan Çamiçi yaylası, Turhal - Zile karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri tarafından bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. - TOKAT

Çamlıbel, Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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