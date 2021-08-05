Tokat'ta yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi ekipleri tarafından bir süre önce başlatılan yol çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Kaşıkçıbağları ve Yayladalı köy yolu üzerinde sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için üstyapı çalışmalarını belirli bir program dahilinde sürdürdüklerini belirtti.

Eroğlu, "Daha rahat, daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek için çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Belirlemiş olduğumuz çalışma planımız dahilinde ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında gece-gündüz durmaksızın çalışıyorlar. Kaşıkçıbağları Mahallesi'nde nüfusun giderek arttığı alanlarda yeni yollar oluşturuyor ve hızlı bir şekilde düzenleyerek halkımızın hizmetine açıyoruz. Bölgemize, şehrimize hayırlı olsun." ifadesinde bulundu.