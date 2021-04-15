TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR - Son Dakika

TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR

15.04.2021 11:26
TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR, System.String[]

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan ve zamanla yol ortasında kalan tescilli 'Anıt ağaç' ilgi çekiyor.

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan ve zamanla yol ortasında kalan tescilli 'Anıt ağaç' ilgi çekiyor.

Pazar ilçe merkezinde, Cumhuriyet Caddesi'nde 1884 yılında Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından dikilen çınar ağacı, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescil edildi. Tescillenen ağaç zaman içerisinde cadde ortasında kaldı.

Asırlık çınar ağacının ilçenin simgesi olduğunu söyleyen Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Bu ağaç 1884 yılında Beyoğlu Mehmet Bey tarafından dikilmiş. Pazar'ın bir simgesi haline gelmiş. Neden simgeleşmiş? Şu anda yaklaşık 137 yaşında bir ağaç. Çoğu insan Pazar'a geldiği zaman buluşma noktası. Böyle bir ağacımız var. Halil Bey Camisi'yle Halil Bey Hamamı'nın tam ortasında bulunuyor. Bu ağaç, 2010 yılında anıt ağaç olarak da ünvan almış. Koruma altındaki bir ağaç" dedi.

Ağacın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Burası aynı zamanda UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan Ballıca Mağarası yolu üzerinde bir yer olduğu için, oraya gelen turistlerin tamamı buradan geçiyor. Buradan geçen turistlerimiz de ağacın tarihini merak ediyorlar. Onun için de biz iki tarafına İngilizce ve Türkçe kitabeler diktireceğiz" diye konuştu.

TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR
TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR
TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR
TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR
TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR

Cumhuriyet Caddesi, Beyoğlu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR - Son Dakika


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