Tokat'ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu
1 saat önce
Tokat'ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu Yola dökülen yağ nedeniyle trafikte uzun kurular oluştuTOKAT - Tokat'ta yola yağ dökülmesi sonucu meydana gelen kazada 3 otomobil, 1 kamyonet ile bir tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:59 Kaynak: İHA
'ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu
Yola dökülen yağ nedeniyle trafikte uzun kurular oluştu
TOKAT - Tokat'ta yola yağ dökülmesi sonucu meydana gelen kazada 3 otomobil, 1 kamyonet ile bir tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Edinilen bilgiye göre; Tokat- Sivas
karayolu Kızıleniş mevkinde bir araçtan yola döküldüğü tahmin edilen yağ kazalara neden oldu. Sivas'tan Tokat istikametine seyir halinde olan iki otomobil ile bir kamyonet kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçarken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bir otomobile çarparak refüje çıktı. Şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesi
acil servisine kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin mıcır dökerek çalışma yapmasının ardından yol trafiğe kontrollü olarak açıldı.
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