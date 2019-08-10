Tokat'ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı
47 dakika önce
Tokat'ta yola yağ dökülmesi sonucu 3 otomobil, 1 kamyonet ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
'ta yola yağ dökülmesi sonucu 3 otomobil, 1 kamyonet ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Tokat- Sivas
karayolu Kızıleniş mevkisinde bir araçtan yola döküldüğü tahmin edilen yağ kazalara neden oldu. Sivas'tan Tokat istikametine seyir halinde olan iki otomobil ile bir kamyonet kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçarken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bir otomobile çarparak refüje çıktı. Şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesi
acil servisine kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin mıcır dökerek çalışma yapmasının ardından yol trafiğe kontrollü olarak açıldı. - TOKAT
Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu