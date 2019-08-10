Son Dakika Haberleri: Tokat'ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı
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Tokat'ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı

47 dakika önce

Tokat'ta yola yağ dökülmesi sonucu 3 otomobil, 1 kamyonet ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tokat'ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı, System.String[]
Tokat'ta yola yağ dökülmesi sonucu 3 otomobil, 1 kamyonet ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat- Sivas karayolu Kızıleniş mevkisinde bir araçtan yola döküldüğü tahmin edilen yağ kazalara neden oldu. Sivas'tan Tokat istikametine seyir halinde olan iki otomobil ile bir kamyonet kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçarken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bir otomobile çarparak refüje çıktı. Şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin mıcır dökerek çalışma yapmasının ardından yol trafiğe kontrollü olarak açıldı. - TOKAT
Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
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