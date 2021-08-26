Tokat'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İ.E. (56) yönetimindeki 52 ABF 442 plakalı minibüs, Niksar-Ünye kara yolu Ardıçlı köyünde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E, E.F. ve A.E. yaralandı.
Bu sırada yoldan geçen Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, kazayı görerek makam aracını durdurup yaralananlara yardım etti.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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