TOKAT'TA YOLCU OTOBÜSLERİNE 'KAR' ENGELİ; 200 KİŞİ YURTLARDA MİSAFİR EDİLİYOR - Son Dakika

TOKAT'ı çevre illere bağlayan kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle otobüs seferleri durduruldu. Yaklaşık 200 kişi, öğrenci yurtlarında misafir edilmeye başlandı.

Kentte dün geceden itibaren başlayan kar yağışı, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüştü. Tokat'ı, Sivas, Ordu, Erzincan ve Amasya'ya bağlayan kara yollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüs seferleri durduruldu. Tokat Otogarı'nda bekletilen yolcular, öğrenci yurtlarında misafir edilmeye başlandı.