TOKAT-ERZİNCAN YOLU AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Trafik ekipleri ağır tonajlı TIR ve benzeri araçların geçişine izin vermedi. Araçlar Tokat- Erzincan yönündeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiliyor. Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolunun trafiğe açık kalması için çalışma yapıyor. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'dan Erzurum'a giden TIR şoförü Mehmet Emre İnce " Düzce'den buraya kadar geceden beri kar yağıyor. Bu şekilde kaldığımız bir yer olmamıştı. Burada daha yoğun yağıyor. Bekliyoruz" dedi.