Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 38 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden İsmail Binböl (45) yönetimindeki Esadaş Turizm firmasına ait 25 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak, refüje devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yolculardan Bahti Şen Sibirli (40) olay yerinde hayatını kaybetti, 38 yolcu da yaralandı. 8 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ve Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sönmez de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yolcular aracın önce kaydığını daha sonra da yan yattığını söyledi.

- Tokat