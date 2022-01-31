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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

31.01.2022 23:33
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

TOKAT'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

TOKAT'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralandı.

Tokat- Turhal kara yolu Sögüt köyü yakınlarında, Rize'den Konya istikametine giden Serkan Bozkurt yönetimindeki yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 24 yolcudan 13'ü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
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Turhal, Tokat, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - Son Dakika
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