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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı

01.02.2022 00:25
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı

Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Rize'den Konya'ya giden Serkan Bozkurt idaresindeki 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, Tokat- Turhal kara yolu Söngüt mevkisinde refüje devrildi.

Kazada otobüste bulunan ve yaralanan 23 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da olay yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgi aldı.

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Turhal, Tokat, Konya, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı - Son Dakika
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