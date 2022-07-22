Tokat'ta yolda bulduğu mermi elinde patlayan çocuk yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta yolda bulduğu mermi elinde patlayan çocuk yaralandı

22.07.2022 17:49
Tokat'ta yolda bulduğu mermi elinde patlayan çocuk yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yolda bulduğu tabanca mermisinin patlaması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yolda bulduğu tabanca mermisinin patlaması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 100. Mahallesi'nde yolda bulduğu tabanca mermisi elinde patlayan T.Y. isimli çocuk sağ göğsünden yaralandı.

Yaralanan T.Y, ambulansla kaldırıldığı Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilçemizde 14 yaşında bir kardeşimiz yerde bulduğu tabanca mermisinin patlaması sebebi ile yaralanmış olup hastaneye kaldırılmıştır, bu kardeşimizin yaralanmasındaki suçlular tüm önlem ve uyarılarımıza rağmen pervasızca ateş edenler ve onlara müsaade edenlerdir. Lütfen düğünlerde ateş etmeyelim, kimsenin vebaline girmeyelim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yeşilyurt, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta yolda bulduğu mermi elinde patlayan çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta yolda bulduğu mermi elinde patlayan çocuk yaralandı - Son Dakika
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