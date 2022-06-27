Tokat'ta yoldan çıkan minibüsteki anne ile kızı yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta yoldan çıkan minibüsteki anne ile kızı yaralandı

27.06.2022 13:04
Tokat'ta yoldan çıkan minibüsteki anne ile kızı yaralandı

Tokat'ta minibüsün yoldan çıkıp toprak alana girmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

Tokat'ta minibüsün yoldan çıkıp toprak alana girmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Kubat idaresindeki 53 AP 714 plakalı minibüs, Tokat- Niksar kara yolu Musapınar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana girdi.

Araçta bulunan ve hafif şekilde yaralanan Kamile (32) ile kızı Fatma Kubat (5), ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Niksar, Kubat, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta yoldan çıkan minibüsteki anne ile kızı yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta yoldan çıkan minibüsteki anne ile kızı yaralandı - Son Dakika
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