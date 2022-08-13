Yayaların arasına daldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Yayaların arasına daldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

13.08.2022 16:03
Yayaların arasına daldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya motosikletin çarpması sonucu biranda kendini yerde buldu.

Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya motosikletin çarpması sonucu biranda kendini yerde buldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Temmuz ayında KGYS kameralarına yansıyan trafik kazası görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat'ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına hızla gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yayalar hafif şekilde yaralandı. Bir diğer kaza ise saat kulesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen otomobille hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin arkasında bulunan takım çantası içindeki malzemelerin yola savrulduğu anlar kameralara yansıdı. - TOKAT

YORUMLAR
500
Adana Demirspor-Sivasspor maçının VAR'ı Serkan Tokat Adana Demirspor-Sivasspor maçının VAR'ı Serkan Tokat Polis camı kırıp müdahale etti, o anlar kameraya yansıdı Polis camı kırıp müdahale etti, o anlar kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayaların arasına daldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
15:33 Tansu Çiller hakkında "seçime kısa bir süre kala parti kuruyor" söylentisi
15:14 Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
15:06 Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü
14:49 İngiliz devi, 35 milyon euro değerindeki Hakan Çalhanoğlu'nu ucuza getirmek istiyor
14:45 İnternet başını yaktı! Küçük çocuk kolonyayı üstüne döküp çakmağı yakınca feci şekilde yandı
14:32 Dekoltesi yüzünden tepki alan Gülşen: Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz
14:28 Üst geçitten atlayan kişi polise verdiği sözü tutmadığı için özür diledi: Hakkını helal et
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 16:03:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yayaların arasına daldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement