Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Temmuz ayında KGYS kameralarına yansıyan trafik kazası görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat'ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına hızla gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yayalar hafif şekilde yaralandı. Bir diğer kaza ise saat kulesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen otomobille hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin arkasında bulunan takım çantası içindeki malzemelerin yola savrulduğu anlar kameralara yansıdı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yayaların arasına daldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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