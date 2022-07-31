Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi kavşağında meydana geldi. M.K. idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Zöhre Topaç'a (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Topaç hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Sivas, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, kaza kameraya yansıdı - Son Dakika

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