OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

31.07.2022 14:37

TOKAT'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Zöhre Topaç (61), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı.

TOKAT'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Zöhre Topaç (61), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Sivas'a giden Murat Küçükcirit idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, iddiaya göre karşıdan karşıya geçmek isteyen Zöhre Topaç'a çarptı. İhbarla gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topaç, burada hayatını kaybetti. Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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