Kaza, gece saatlerinde Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Sivas'a giden Murat Küçükcirit idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, iddiaya göre karşıdan karşıya geçmek isteyen Zöhre Topaç'a çarptı. İhbarla gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Topaç, burada hayatını kaybetti. Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

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