Tokat'ta yöresel kıyafetler 'maskeli' defileyle tanıtıldı - Son Dakika

TOKAT'ta, yazma desenlerinin işlendiği yöresel kıyafetlerin tanıtılması amacıyla tarihi Yazmacılar Hanı'nda defile düzenlendi. Defilede mankenler özel tasarım maske takarak podyuma çıktı.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yazma desenleri kullanılarak işlemesi yapılan yöresel kıyafetlerin tanıtımı için defile yapıldı. Tarihi Yazmacılar Hanı içerisinde düzenlenen defilede 15 kıyafet tanıtıldı. Köyler gezilerek tespit edilen yaklaşık 600 yıllık desenlerin kullanıldığı yöresel kıyafetleri, mankenler taktıkları özel tasarımlı maskelerle tanıttı.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITMAK İSTİYORUZ' Tokat'ın geleneksel motiflerinin tanınmasını istediklerini söyleyen Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, "Bizim kültürel değerlerimizin tanıtılmasını amaçlayan Avrupa Birliği (AB) projemiz var. Bu etkinliği tanıtabilmek için mini bir defile hazırladık. Defilemizde gördüğümüz tüm desenler Tokat'ın bağrından 600 yıl önce çıkmış yazma motiflerimiz. Kurulduğumuz günden itibaren sandıklarda, köylerde, ilçelerde yaptığımız araştırma ve ziyaretlerimiz sonucunda elde ettiğimiz motiflerimizi kıyafetlerle buluşturduk. Türkiye 'ye yazmacılığın Tokat'ın olduğunu göstermeye çalıştık ama şu andan itibaren AB projesi ile ulusal ve uluslararası platformlarda da bizim geleneksel motiflerimizin tanınmasını istiyoruz. Kendi Türk kültürümüzün oralarda tanıtmak, ulusal ve uluslararası alanda da pazarlara çıkmak istiyoruz. Markalaşarak kendimizi tanıtmak en büyük hedefimiz" dedi.

Büyük bir lansman yapmayı planladıklarını ancak pandemiden dolayı mini defileye dönüştürdüklerini belirten Filiz Vanlıoğlu, "Kıyafetlerimiz tamamen kendi el tezgahlarımızda çalışıldı. Yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz geleneksel Tokat yazma motiflerimizin baskıları yapıldı. Kök boyalarla renklendirilerek bu koleksiyonumuzu hazırladık. Bu koleksiyonumuzu daha da zenginleştirerek devam edeceğiz" diye konuştu.