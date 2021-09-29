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Tokat'ta "yorgun mermi" olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika

Tokat'ta "yorgun mermi" olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası

29.09.2021 17:03
Tokat'ta

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki genç kızın "yorgun mermi" ile ölmesiyle ilgili yargılanan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki genç kızın "yorgun mermi" ile ölmesiyle ilgili yargılanan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine kararlaştırdı.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Ö.K. (29), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığı 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, daha sonra tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

Konyar ailesinin avukatı Hasan Efe Uyar, AA muhabirine, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Hanife Büşra Konyar, geçen yıl 31 Aralık'ta yolda yürürken bir anda yere yığılmış, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde kafasında mermi olduğu belirlenmişti. Yaralı genç kız, sevk edildiği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ö.K, tutuklanmıştı.

Tokat'ta yorgun mermi olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası
Tokat'ta yorgun mermi olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası
Tokat'ta yorgun mermi olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası
Tokat'ta yorgun mermi olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası
Tokat'ta yorgun mermi olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası

Hisarcık, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta 'yorgun mermi' olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta "yorgun mermi" olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
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