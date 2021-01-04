Tokat'ta "yorgun mermi" olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki genç kızın yorgun mermi ile yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Büşra Konyar'ın (17) başına isabet eden yorgun mermi ile yaralanması olayıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Ö.K. (28) adlı kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılıktaki ifadesinde havaya ateş ettiğini kabul ettiği öğrenilen Ö.K'nin, kullandığı tabancaya el konuldu.

Genç kızın başına isabet eden merminin, şüphelinin tabancasından çıkıp çıkmadığı yapılacak balistik inceleme neticesinde ortaya çıkacak.

İlçede 31 Aralık'ta meydana gelen olayda, Hükümet Caddesi'nde yürüyen Büşra Konyar bir anda yere yığılmış, olay yerine gelen ambulans ile Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenmişti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı genç kız yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Konyar'ın dün ameliyat edildiği öğrenildi.