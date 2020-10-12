Tokat'ta yükseköğretim konsorsiyumu protokolü imzalandı - Son Dakika

Tokat'ta yükseköğretim konsorsiyumu protokolü imzalandı

12.10.2020 17:03
Tokat'ta yükseköğretim konsorsiyumu protokolü imzalandı, System.String[]

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yükseköğretim konsorsiyumu protokolü imzalandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yükseköğretim konsorsiyumu protokolü imzalandı.

TOGÜ, Osman Gazi Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası arasında yükseköğretim konsorsiyumu protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında ülke öğrenci ve akademisyenlerinin yurt dışı deneyimlerine katkıda bulunmak ve uzmanlık alanlarına uygun kurumlardaki iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek amacıyla hazırlanan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek olan "Osmangazi Staj Konsorsiyumu" isimli projede, Karaman'dan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Konya'dan Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Konya Sanayi Odası ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası da ortak olarak bulunuyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Birimi Kurum Koordinatörü Dr. Mahmut Sami İşlek'i makamında ağırladı ve protokol imzaladı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 76 bin 200 Avroyla, 24 ay boyunca desteklenmeye layık bulunan staj hareketlilik projesinde, 25 öğrenci Avrupa'da bulunan ve kariyerlerine uygun işletmelerde staj yapma imkanı bulacak, 22 akademisyen ise yurt dışındaki üniversitelerde uzmanlık alanlarına uygun eğitimlere katılma ya da ders verme faaliyetlerine katılma imkanına sahip olacaklar.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa, Protokol, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta yükseköğretim konsorsiyumu protokolü imzalandı - Son Dakika

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